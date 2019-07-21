سوق الأسهم السعودية يتراجع بأعلى وتيرة في 19 جلسة

الرياض-مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع ملحوظ، ليهبط بأعلى وتيرة يومية في 19 جلسة، في ظل هبوط جماعي للقطاعات.

وانخفض المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.84 بالمائة عند الإغلاق، ليصل إلى مستوى 8957.80 نقطة بخسائر بلغت 76.03 نقطة.

وجرى التعامل على 109.320 مليون سهم بقيمة بلغت 2.709 مليار ريال موزعة على 100.581 ألف صفقة.

وتصدر التراجعات قطاع الإعلام بنسبة 2.50 بالمائة، وتلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.29 بالمائة، كما انخفض قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة1.95 بالمائة.

وكان قطاع "البنوك" الأقل خسارة بنحو 0.26 بالمائة.

وتصدّر سهم "المصافي" الارتفاعات اليوم بنسبة 6.41 بالمائة، وتلاه سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 1.68 بالمائة، كما إنخفض أداء سهم "سيسكو" بنسبة 1.57 بالمائة.

وتصدر سهم "بتروكيم" التراجعات بنسبة 4.37 بالمائة، كما انخفض سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة3.77 بالمائة ، وتراجع سهم "متلايف" بنسبة 3.59 بالمائة.

وتصدّر سهم الراجحي نشاط الاسهم من حيث القيمة بنحو 266.606 مليون ريال، فيما تصدر سهم الإنماء التداول من حيث الكميات بنحو 9.299 مليون سهم.

ترشيحات:

ترشيحات:

رصد.. أرباح وتوزيعات مصرف الراجحي خلال 5 سنوات

إنفوجرافيك..الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تصل لمستوى قياسي

فيديو: أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية

"البيئة" السعودية: إصدار تراخيص محطات الوقود وحفر الآبار إلكترونياً

تعرف على جدول رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج

"منشآت" السعودية: 13 ألف شركة تستفيد من مبادرة "استرداد"

إنفوجرافيك.. الخارجية توضح جهود الشراكة السعودية الأمريكية لحفظ الاستقرار

السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتعزيز أمن المنطقة

البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري