تقرير: تصنيف إصدارات اليورو بالسعودية الأفضل بين الأسواق الناشئة

الرياض – مباشر: ذكر تقرير حديث صادر عن إندوسويس لإدارة الثروات، أن إصدارات اليورو الجديدة في المملكة العربية السعودية تتمتع بتصنيفات ائتمانية أفضل من معظم الدول ذات السيادة في الأسواق الناشئة.

وأصدرت المملكة للمرة الأولى سندات مقومة باليورو في 2 يوليو/تموز 2019 بقيمة 3 مليارات يورو (12.7 مليار ريال)، لتكون بذلك أول دولة خليجية تصدر سندات مدعومة بعملة المنطقة الأوروبية.

وقال كبير الاقتصاديين لدى إندوسويس لإدارة الثروات، وفقا لتقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم، إنه لا بد للمملكة من دخول سوق السندات العالمية بشكل منتظم من الآن وصاعدا.

وأضاف بول فيترفالد، أن السعودية اتخذت عدة إجراءات وتدابير لإعادة التوازن إلى الميزانية في عام 2018، لكنها أحدثت تأثيرا على مناخ الأعمال، ولا سيما في القطاع غير النفطي.

وأوضح، أن ذلك التأثير ظهر على مؤشر مديري المشتريات الذي شهد انخفاضا لأدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 في أبريل/ نيسان 2018، لافتا إلى أنه تمكن من المحافظة على مستواه فوق خط التعادل (50 نقطة) وعاد إلى 57.4 في يونيو/حزيران 2019.

وأشار فيترفالد، إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار المستهلك في المملكة أدى إلى تفاوت كبير في معدل التضخم؛ نظرا لفرض البلاد ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5 بالمائة في يناير/ كانون الثاني 2018.

وتابع: "وبعدما أخذ التأثير المباشر لهذا القرار على مستوى الأسعار يتبدد الآن، تعافت نسبة التضخم من تراجع بنحو 2.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي إلى انخفاض نسبته 1.5 بالمائة في مايو/ أيار الماضي".

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