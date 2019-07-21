الخليج للتدريب توقع عقدا بـ19 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم، عن توقيع عقد مع الشركة الوطنية للإسكان، لتقديم خدمة التسويق والمبيعات لبرنامج الإسكان التابع للشركة الوطنية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن مدة العقد، سنة واحدة، بقيمة إجمالية 18.83 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا العقد سيظهر خلال عام 2019م وما بعدها.

وأكدت الشركة، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وأعلنت الشركة، في مايو / أيار الماضي، عن تسلمها تعميد من الشركة الوطنية للإسكان يفيد بترسية مشروع تابع لبرنامج الإسكان على الشركة.

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