أخبار عاجلة

شاهد : تعيينات " مباشرة " من رئاسة الوزراء والزوايدة والرقب يهاجمان رئيس ديوان الخدمة -
الأردن : نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في البحر الميت -
مغادرة الفوج الأول من الحجاج الأردنيين 30 الحالي -
مايكروسوفت تدفع 25 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية -
بمشاركة إماراتية.. إنطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك -
مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع -
موسكو تنفي مشاركة قوات روسية برية بعمليات إدلب -
مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب -
تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات -
أكلة بيتي مع مروة الشافعي الحلقة الكاملة يوم 22 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الخليج للتدريب توقع عقدا بـ19 مليون ريال

Google+ Print
الخليج للتدريب توقع عقدا بـ19 مليون ريال الخليج للتدريب توقع عقدا بـ19 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم، عن توقيع عقد مع الشركة الوطنية للإسكان، لتقديم خدمة التسويق والمبيعات لبرنامج الإسكان التابع للشركة الوطنية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن مدة العقد، سنة واحدة، بقيمة إجمالية 18.83 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا العقد سيظهر خلال عام 2019م وما بعدها.

وأكدت الشركة، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وأعلنت الشركة، في مايو / أيار الماضي، عن تسلمها تعميد من الشركة الوطنية للإسكان يفيد بترسية مشروع تابع لبرنامج الإسكان على الشركة.

ترشيحات:

رصد.. أرباح وتوزيعات مصرف الراجحي خلال 5 سنوات

إنفوجرافيك..الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تصل لمستوى قياسي

فيديو: أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية

"البيئة" السعودية: إصدار تراخيص محطات الوقود وحفر الآبار إلكترونياً

تعرف على جدول رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج

"منشآت" السعودية: 13 ألف شركة تستفيد من مبادرة "استرداد"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

فيديو جديد لناقلة النفط البريطانية المحتجزة

فيديو جديد لناقلة النفط البريطانية المحتجزة

نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج

السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج