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الكويت تتحرك لحل مشكلة "البدون"

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الغانم قوله بأنه هناك نية لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد قبل انتهاء فصل الصيف "بما لا يمس الجنسية، والهوية الوطنية، ويراعى فيه الجوانب الإنسانية لهم".

© Sputnik . Pavel Gerasimov

وأوضحت الوكالة أن قضية "البدون" أو ما تسميها بـ"المقيمين بصورة غير قانونية" من أبرز القضايا التي تتم إثارتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة.

يذكر أن البدون أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية هم فئة سكانية تعيش في الكويت، لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.

في سياق آخر صدر قرار عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، أمس السبت، بسحب الجنسية الكويتية من 59 شخصا.

ونشرت الصحيفة الرسمية "الكويت اليوم"، قرارات للجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وجاء في القرارات "سحب الجنسية الكويتية من 59 رجلا وامرأة وفقا للمواد 9 و10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له".

وتنص المادة التاسعة من القانون المذكور، على أن إسقاط الجنسية الكويتية عن الزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي لا يتم عند انتهاء عقد الزواج، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

SputnikNews

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