الإيرادات تتحول بـ"موبايلي" للربحية في الربع الثاني من 2019

الرياض – مباشر: تحولت شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" للربحية بالربع الأول من عام 2019 مقارنة بصافي خسائر للفترة نفسها من العام الماضي.

وتمكنت "موبايلي"، وفقا لبياناتها المالية على "تداول" اليوم الأحد، من تحقيق صافي ربح بلغ 37.77 مليون ريال بالربع الأول من عام 2019، مقارنة بخسائر قيمتها 78.63 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2018.

وأرجعت "موبايلي" الاستمرار في تحقيق صافي ربح للربع الثالث على التوالي؛ لتحسن إيراداتها للربع السابع على التوالي، والتي شهدت نمواً بنسبة 15.1 بالمائة على أساس سنوي؛ نتيجة نمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، ونمو قاعدة الألياف الضوئية وزيادة وتحسن قاعدة العملاء.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة 43.8 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 67.25 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة 15.1 بالمائة؛ لمستوى 3.331 مليار ريال، مقارنة بـ 2.895 مليار ريال بالربع الأول من عام 2018.

وتحولت "موبايلي" للربحية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري؛ بصافي 105.02 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسائر بلغت 172.03 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة نموا نسبته 14.06 بالمائة بالنصف الأول من 2019؛ إلى 6.532 مليار ريال، مقارنة بـ 5.727 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2018.

ووصل إجمالي صافي الدين على الشركة بنهاية الربع الثاني من العام 2019 إلى 11.278 مليار ريال، بالمقارنة مع 12.165 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام السابق؛ بانخفاض قيمته 887 مليون ريال.

وكشفت النتائج المالية للربع الأول من عام 2019، تحقيق صافي ربح بلغ 67.3 مليون ريال، مقابل خسائر صافية 93.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم الأحد على تراجع نسبته 3.3 بالمائة، عند مستوى 25 ريالا.

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