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اعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

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اعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة اعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
يرجى إرفاق المستندات التالية:

1. خطاب موجه الى لجنة الترشيحات والمكافآت يعلن فيه رغبته في الترشح.

2. تعبئة نموذج الملاءمة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي والتوقيع عليه (مرفق النموذج) وإرساله بصيغة PDF وصيغة WORD مطابقة للنسخة الموقعة.

3. السيرة الذاتية المحدثة للمرشح على أن تتضمن خبرته في مجال التأمين، ونسخة من المؤهلات العلمية والمهنية ونسخ من الخبرات السابقة.

4. نسخة واضحة من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات مع ارفاق كافة ارقام التواصل للمرشح.

5. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي:

أ) عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات.

ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.

6. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

7. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

8. الافصاح في حال وجود تعارض مصالح مع الشركة.

9. تعبئة نموذج رقم 3 الصادر عن هيئة السوق المالية (مرفق النموذج)

10. بيان في حال وجود صلة قرابة أو غيرها مع أحد كبار ملاك أسهم الشركة أو كبار التنفيذيين أو المراجعين الخارجيين.

11. لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.

12. يجب أن لا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

13. لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله من نفس المركز في شركة أخرى.

مباشر (اقتصاد)

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