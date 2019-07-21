الأسواق العالمية تنتظر 4 أحداث اقتصادية في الأسبوع الجاري

من: نهى النحاس

مباشر: يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث الاقتصادية أبرزها اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وبيانات النمو الاقتصادي الأمريكي، إلى جانب استمرار الكشف عن نتائج أعمال الشركات.

اجتماع المركزي الأوروبي

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية يوم الخميس المقبل، وكشف مسح لوكالة "بلومبرج" أن احتمالات خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الودائع من (-0.4) بالمائة إلى (-0.50) بالمائة تجاوز مستوى 50 بالمائة.

وفي الفترة الأخيرة تحولت لهجة رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى لهجة تيسيرية، حيث صرح في الشهر الماضي "سنستخدم المرونة لتحقيق أهدافنا، وسوف نستجيب لأي تحديات بالنسبة لاستقرار الأسعار في المستقبل".

بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي

تعلن الولايات المتحدة بيانات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري يوم الجمعة.

وتشير التوقعات إلى أن نمو الناتج الإجمالي المحلي المحلي لدى أكبر اقتصاد في العالم شهد تراجعاً في الربع الثاني من العام الجاري وذلك إلى مستوى 1.8 بالمائة، مقابل مستوى 3.1 بالمائة في الربع الأول.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري احتدام الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث توقفت المباحثات التجارية وتم زيادة التعريفات على الواردات المتبادلة.

اختيار منصب رئيس الوزراء البريطاني

من المقرر أن تغادر تريزا ماي منصبها في 24 يوليو/ تموز الجاري، ليخلفها "بوريس جونسون" أو "جيريمي هانت".

ولايزال جونسون الأكثر تفضيلاُ في الاستطلاعات للفوز في انتخابات قيادة المحافظين والتي سيتم إعلان نتائجها الأسبوع الجاري.

وفي مايو/آيار الماضي تقدمت تريزا ماي باستقالتها بعد فشلها في التوافق حول خطة محددة للبريكست.

نتائج أعمال الشركات

تواصل الشركات الأمريكية عملية الإفصاح عن نتائج أعمالها في الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن تعلن شركات "أمازون" و"فيسبوك" و"ألفابت" و"تويتر" و"إنتل" و"كاتر بيلر" و"كوكاكولا" عن نتائج أعمالها.