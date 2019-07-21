"العمل السعودية" تحل مجلس إدارة جمعيتين أهليتين

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" السعودية عن حل مجلسي إدارة جمعيتين أهليتين بناء على رصد عدة مخالفات لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنها عينت مجالسًا إداريًة مؤقتًة لتسيير أعمال هذه الجمعيات.

وأكدت على أن حل مجلس الإدارة يعتبر جزء من الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وجهودها المبذولة في دعم التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة، والتأكد من سلامة النظام المالي والإداري لدى جميع الجمعيات الأهلية والتعاونية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن أداء مجالس الإدارات الفاعلة عنصر مهم لنجاح عمل الجمعيات، وأن "الوزارة لن تتهاون أبدًا في محاسبة المفرطين".

وأشارت إلى أن متابعتها لعمل الجمعيات والرقابة عليه، يأتي في إطار إيمانها بالدور التنموي الهام جدًا الذي تتبناه الجمعيات الأهلية والتعاونية، وتسهم به في دفع عجلة التنمية المحلية للأفراد والمجتمع.

وتقوم الوزارة بالرقابة على الجهات التي تشرف عليها من خلال زيارات ربع سنوية تقيم فيها السلامة المالية والشفافية والمسائلة والالتزام والحوكمة.

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