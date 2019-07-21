تعلن شركة إتحاد إتصالات عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م (ستة اشهر)

تمكنت موبايلي خلال الفترة الحالية المنتهية في 30 يونيو 2019م من تحقيق صافي ربح قدره 105.02 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع صافي خسارة قدرها 172 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الآتي:

الإيرادات:

تمكنت موبايلي من رفع إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 6,532 مليون ريال سعودي للفترة الحالية مقارنة مع 5,727 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، ونمو قاعدة الألياف الضوئية وزيادة وتحسن قاعدة العملاء.

إجمالي الربح:

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.4% ليصل إلى 3,795 مليون ريال سعودي للفترة الحالية بالمقارنة مع 3,438 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات الذي تجاوز الأثر الناتج عن الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية والمعلن عنها سابقاً. كما يعود ذلك التحسن إلى أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16).

الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA):

نجحت الشركة في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 2,494 مليون ريال سعودي للفترة الحالية بالمقارنة مع 2,103 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بتحسن قدره 18.6%؛ ويعود ذلك التحسن إلى الزيادة في الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16).

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 4% ليصل إلى 2,194 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد ارتفعت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 38% للفترة الحالية بالمقارنة مع 37% للفترة المماثلة من العام السابق.

وباستبعاد أثر المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) للفترة الحالية 34%.

الأرباح التشغيلية (EBIT):

تحسنت الأرباح التشغيلية للفترة الحالية بنسبة 136.3% لتصل إلى 538 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 228 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق؛ ويعود ذلك التحسن بشكل رئيس إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، تحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 111% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 480 مليون ريال سعودي.

مصاريف التمويل والزكاة:

ارتفعت المصاريف التمويلية لتصل إلى 429 مليون ريال سعودي للفترة الحالية بالمقارنة مع 380 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 13.1% نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS 16).

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، انخفضت مصاريف التمويل لتصل إلى 364 مليون ريال سعودي في الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 4%.

وبلغ مصروف الزكاة للفترة الحالية 24 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 32 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.