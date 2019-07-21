أخبار عاجلة

تركيا تتعهد بالرد على واشنطن حال فرض عقوبات بسبب"إس 400" -
لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية -
صحيفة: محكمة ترفض تسلم ملف البشير وتعيده إلى النيابة -
وفد من حماس يلتقي خامنئي في طهران -
فيديو جديد لناقلة النفط البريطانية المحتجزة -
شارع النهار | لقاء مع وليد عبد الغني وحاتم صلاح الحلقة الكاملة 22-7-2019 -
أثار الناشط المصري وائل غنيم جدلا واسعا بعد اعجابه بمنشور نشره نجل الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك -
حملة أمنية تركية ضد اللاجئين السوريين تثير الانتقادات -
اثار الناشط المصري وائل غنيم جدلا واسعا بعد اعجابه بمنشور نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الاثنين مع (خالد الجندي) 22/1/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجيش السوري يصد هجوما عنيفا على محور القصابية بريف إدلب الجنوبي

Google+ Print

أفادت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري تصدت لهجوم عنيف شنته مجموعات إرهابية على النقاط العسكرية في قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي، ودمرت عربات وآليات لإرهابيي "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معه.

© Sputnik . Morad Saeed

وبجسب الوكالة، استخدم مقاتلو "جبهة النصرة" الإرهابي أثناء الهجوم على القصابية التي حررها الجيش السوري مؤخرا عربات ومدرعات وانتحاريين بأحزمة ناسفة .

وأكدت الوكالة أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم الإرهابي والقضاء على الانتحاريين قبل وصولهم إلى أهدافهم وتدمير آليتين مصفحتين وعربة مشاة "بي إم بي" والقضاء على أعداد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

ولفتت إلى أن التنظيمات الإرهابية المهاجمة اعتدت بعدد من الصواريخ على مدينة محردة وبلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المكان.

وأفاد المراسل بأن وحدات الجيش السوري ردت على المسلحين ودمرت عدة منصات إطلاق للصواريخ وتحصينات لتنظيم "النصرة" والحزب التركستاني" في شمال غرب حماة.

من جهة ثانية أغارت المقاتلات الحربية بشكل مكثف على مواقع "النصرة" في أرياف إدلب وحماة ودمرت تحصيناتها.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
صحيفة: محكمة ترفض تسلم ملف البشير وتعيده إلى النيابة

صحيفة: محكمة ترفض تسلم ملف البشير وتعيده إلى النيابة

السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج

السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج

كردستان العراق: اللجنة المشتركة ستبدأ قريبا في حل الخلافات بين أربيل وبغداد

كردستان العراق: اللجنة المشتركة ستبدأ قريبا في حل الخلافات بين أربيل وبغداد

نقابة الصحفيين العراقيين تهدد من زاروا إسرائيل بعقوبات "رادعة"

نقابة الصحفيين العراقيين تهدد من زاروا إسرائيل بعقوبات "رادعة"