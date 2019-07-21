إنفوجرافيك..الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تصل لمستوى قياسي

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الرياض – مباشر: قفز إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية بنسبة 19.7 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة تقدر قيمتها بـ 268.046 مليار ريال (71.478 مليار دولار).

وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة بالربع الأول من العام الجاري؛ لنمو قيمة الاستثمارات المباشرة في داخل الاقتصاد بنسبة 1.57 بالمائة، إلى 870.1 مليار ريال (232.03 مليار دولار)، مقارنة بـ 856.632 مليار ريال (228.44 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2018.

ودخلت استثمارات أجنبية مباشرة المملكة بقيمة 4.65 مليار ريال (1.24 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2019 منذ نهاية العام 2018؛ وفقاً لحسابات "مباشر".

ويوضح الإنفوجرافيك التالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت المملكة العربية السعودية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2019 (لنهاية الربع الأول من العام الجاري)، والتي سجلت رقما قياسيا:

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