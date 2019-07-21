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"المصافي" يتصدر ارتفاعات "تداول" بأعلى مستوياته في شهرين

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"المصافي" يتصدر ارتفاعات "تداول" بأعلى مستوياته في شهرين "المصافي" يتصدر ارتفاعات "تداول" بأعلى مستوياته في شهرين

الرياض- مباشر: تصدر سهم شركة المصافي العربية "المصافي"، ارتفاعات الأسهم، بالسوق السعودي، خلال جلسة اليوم الأحد، ملامساً أعلى مستوياته بأكثر من شهرين، بأعلى تداولات له منذ أبريل / نيسان 2019.

وبحلول الساعة 2:30 بتوقيت الرياض، ارتفع السهم بنسبة 5.64 بالمائة الى مستوى 41.20 ريال وهو أعلى مستوى للسهم منذ 7 مايو / أيار الماضي، بعد التداول على 57.12 مليون ريال، من خلال التداول على 1.415 مليون سهم.

وفي تلك اللحظة سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0.95 بالمائة الى مستوى 8945.80 نقطة ليفقد 88.05 نقطة، من خلال التداول على 98.91 مليون سهم وبقيمة 2.44 مليار ريال.
وسجل قطاع الطاقة تراجعاً بنسبة 0.89 بالمائة. 

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 24 أبريل / نيسان الماضي، على توزيع أرباح نقدية عن العام 2018م، بواقع 75 هللة للسهم.

وارتفعت أرباح الشركة بالعام 2018، إلى 14.56 مليون ريال، مقابل 7.32 مليون ريال للعام السابق بارتفاع نسبته 99 بالمائة.

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