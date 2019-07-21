رصد.. أرباح وتوزيعات مصرف الراجحي خلال 5 سنوات

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأحد، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2019، بواقع 1.5 ريال للسهم.

وقال المصرف في بيان على "تداول" إنه سيتم بدء صرف الأرباح النقدية، التي تصل إلى نحو 3.75 مليار ريال اعتباراً من بداية شهر أغسطس/آب المقبل.

وأشار إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 24 يوليو/ تموز الجاري، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

23 مليار ريال

وكشفت إحصائية أعدتها "مباشر" تستند لبيانات السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجمالي التوزيعات النقدية لمصرف الراجحي خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 23.26 مليار ريال.

وأعلن المصرف عن توزيعات نصف سنوية، بشكل منتظم، تراوحت قيمتها بين 4.06 مليارات ريال و813 مليون ريال، وهي أعلى وأقل توزيعات للمصرف خلال 5 سنوات، على التوالي.

وتراوح نصيب السهم من الأرباح النقدية الموزعة بين 2.5 ريال لكل سهم و0.5 ريال للسهم، وهي النصيب الأعلى والأدنى خلال تلك الفترة.

وكانت أعلى توزيعات للمصرف بالسنوات الخمس الأخيرة، خلال النصف الثاني من 2017، بينما كانت التوزيعات الأدنى بالنصف الأول من العام 2015، وهي التوزيعات الوحيدة التي جاءت دون المليار ريال.

أرباح ربع سنوية

وعلى مستوى النتائج الربع سنوية لمصرف الراجحي خلال السنوات الخمس الأخيرة، كشفت إحصائية "مباشر"، أن إجمالي أرباح المصرف بلغت 38.25 مليار ريال، خلال تلك الفترة.

وغلبت الإيجابية على نتائج المصرف خلال آخر 5 سنوات، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وأعلن المصرف عن أرباح مليارية في جميع الفترات.

وسجل مصرف الراجحي، نموا بصافي أرباحه الربع سنوية، في جميع الفترات، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، باستثناء الربعين الأول والثاني من عام 2015.

وكانت أعلى أرباح ربع سنوية لمصرف الراجحي خلال 5 سنوات، بالربع الثاني من 2018، عندما قفزت أرباح الشركة بنحو 80.6% إلى 6.7 مليار ريال.

وكانت ثاني أعلى أرباح ربع سنوية للشركة، بالربع الثاني من 2018، عندما أعلن المصرف عن أرباح صافية 3.23 مليار ريال، بنمو نسبته 9.4 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وشهد الربع الأول من عام 2015، تسجيل أقل أرباح ربع سنوية، لمصرف الراجحي بالسنوات الخمس الأخيرة، بعد هبوط صافي الأرباح نحو 11 بالمائة إلى 1.52 مليار ريال.

توقعات إيجابية

وجاءت توقعات شركات الأبحاث إيجابية لنتائج مصرف الراجحي، بالربع الثاني من 2019، وقطاع البنوك بشكل عام، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت شركة الجزيرة كابيتال، تحقيق نمو قوي لصافي أرباح البنوك السعودية خلال الربع الثاني 2019، بدعم مباشر من ارتفاع معدلات الإقراض.

وجاءت توقعات الشركة إيجابية لمصرف الراجحي، بتحقيق صافي ربح يقارب 2.9 مليار ريال بدعم من زيادة الودائع، مع استقرار معدل الإقراض إلى الودائع حول 80 بالمائة.

وتم تأسيس مصرف الراجحي في شهر يناير / كانون الثاني من العام 1978م، وتم إدراج أسهم المصرف في سوق الأسهم السعودية "تداول"، في ديسمبر / كانون الأول من عام 1988م.

ويتمثل النشاط الرئيسي، للمصرف في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لحسابه أو لحساب الغير، أفراد وشركات، داخل السعودية وخارجها.

وسهم "الراجحي" هو سهم قيادي بقطاع البنوك، والمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، حيث يستحوذ السهم على 16.01 بالمائة، من المؤشر العام، وفقا لآخر تحديثات من "تداول"، ليكون السهم الأعلى وزن بالمؤشر.

ترشيحات:

30 سهماً تقتنص 83% من المؤشر السعودي.. و"الأهلي" يتخطى "سابك"

10 أسهم تقتنص 63% من سيولة السوق السعودي

إنفوجرافيك.. أعلى 10 شركات ربحية بالسوق السعودي في الربع الأول

10 أسهم كبرى تقتنص 70% من الصفقات الخاصة بـ"تداول"..خلال مايو

تحليل.. السياسات المالية بالسعودية تقود قطاع البنوك لنتائج تشغيلية قوية

إنفوجرافيك: تفاصيل النتائج المالية للشركات السعودية بالربع الأول من 2019

تفاصيل نتائج الشركات السعودية بالربع الأول من 2019

تحليل..10 شركات سعودية تقتنص 83% من الأرباح المعلنة بالربع الأول