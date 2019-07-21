فيديو: أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية

الرياض- مباشر: قالت وزارة المالية السعودية، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يعمل على تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية.

وأقر مجلس الوزراء السعودي منتصف يوليو الجاري الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ويتميز النظام الجديد عن سابقه باستحداث أدوار الجهة المختصة بالشراء الموحد بمركز تحقيق كفاءة الانفاق، ومن أهم تلك الأدوار إبرام اتفاقيات إطارية للأعمال والمشتريات المتكرر طلب تأمينها، ومراجعة ماترفعه اليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية لمشتريات الأعمال التي تتولى طرحها.

ويوضح الفيديو التالي أهداف واستراتيجيات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد:

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