"البيئة" السعودية: إصدار تراخيص محطات الوقود وحفر الآبار إلكترونيا

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن إجراء حزمة من التحديثات فيما يتعلق بإصدار التراخيص لحفر الآبار للقطاعات البلدية والصناعية والزراعة ولمحطات الوقود إلكترونيا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد، إنه يمكن للمستفيدين الحصول على تراخيص حفر الآبار للقطاعات البلدية والصناعية والزراعة ولمحطات الوقود إلكترونياً خلال 7 أيام.

وأضافت الوزارة، أن هناك عدة متطلبات لإصدار تراخيص الحفر إلكترونيا؛ أبرزها تسجيل البيانات الرئيسية وتحديد موقع الأرض والغرض من الاستخدام.

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