لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، وذلك بحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

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وكانت الشركة الألمانية قد أعلنت، أمس السبت، تعليق رحلاتها إلى القاهرة، مشيرة إلى أنه "نظرا لأن السلامة هي دائما على رأس أولويات لوفتهانزا، علقت الشركة مؤقتا رحلاتها للقاهرة حيث يجري تقييم الموقف".

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية قد أعلنت، في بيان لها أمس السبت، أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة "كإجراء احترازي" من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.

وقال البيان "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن طاقما بريطانيا راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس. وفقا لـ"رويترز". ولم تعلق السلطات المصرية على البيان.