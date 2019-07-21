بالصور والفيديو: القوات العراقية تواصل عمليات "إرادة النصر"

ونشر موقع "الحشد الشعبي" قيام الجيش العراقي بتطهير أربع قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد.

وأشار الموقع إلى أن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش التي تشارك بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات "إرادة النصر" فتشت وطهرت قرى العناز، وعرب رشيد محمود، وخمسة طلايسة، وطلايسة الشمالي التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد".

وطهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، 15 قرية بمحيط الطارمية شمالي بغداد ضمن المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر.

وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، صباح اليوم الاحد، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر شمالي بغداد.

أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.