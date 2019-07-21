أخبار عاجلة

شاهد : تعيينات " مباشرة " من رئاسة الوزراء والزوايدة والرقب يهاجمان رئيس ديوان الخدمة -
الأردن : نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في البحر الميت -
مغادرة الفوج الأول من الحجاج الأردنيين 30 الحالي -
مايكروسوفت تدفع 25 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية -
بمشاركة إماراتية.. إنطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك -
مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع -
موسكو تنفي مشاركة قوات روسية برية بعمليات إدلب -
مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب -
تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات -
أكلة بيتي مع مروة الشافعي الحلقة الكاملة يوم 22 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالصور والفيديو: القوات العراقية تواصل عمليات "إرادة النصر"

Google+ Print
بالصور والفيديو: القوات العراقية تواصل عمليات "إرادة النصر" بالصور والفيديو: القوات العراقية تواصل عمليات "إرادة النصر"

ونشر موقع "الحشد الشعبي" قيام الجيش العراقي بتطهير أربع قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد.

وأشار الموقع إلى أن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش التي تشارك بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات "إرادة النصر" فتشت وطهرت قرى العناز، وعرب رشيد محمود، وخمسة طلايسة، وطلايسة الشمالي التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد".

وطهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، 15 قرية بمحيط الطارمية شمالي بغداد ضمن المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر.

وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، صباح اليوم الاحد، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر شمالي بغداد.

أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
سوريا تعلق على بدء روسيا توريد "إس-400" إلى تركيا

سوريا تعلق على بدء روسيا توريد "إس-400" إلى تركيا

الجبير يستقبل سفيري روسيا وأمريكا

الجبير يستقبل سفيري روسيا وأمريكا

الأسد يؤكد حرص سوريا حكومة وشعبا على تعزيز العلاقات مع روسيا

الأسد يؤكد حرص سوريا حكومة وشعبا على تعزيز العلاقات مع روسيا

مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا وألمانيا

مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا وألمانيا