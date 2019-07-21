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9 أسهم تخالف تراجعات سوق الأسهم السعودية

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9 أسهم تخالف تراجعات سوق الأسهم السعودية 9 أسهم تخالف تراجعات سوق الأسهم السعودية

الرياض - مباشر: خالفت 10 أسهم بسوق الأسهم تراجعات المؤشر العام - تاسي" وهبوط 178 سهماً آخر.

وتأتي تراجعات السوق على وقع التوترات السياسية وتجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات المتصاعدة مع إيران.

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - "تاسي" انخفاضاً بنسبة 1.08 بالمائة إلى مستوى 8935.86 نقطة ليفقد نحو 92.21 نقطة ليهبط بأكبر وتيرة يومية له في شهر.

وكشفت تقارير إعلامية عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وسط مزاعم بأنها انتهكت اللوائح البحرية الدولية.

وعلى إثر تلك التداعيات الخطيرة، وافقت السعودية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إلى أن الخطوة تعد "رادعاً إضافياً" في مواجهة التهديدات بمنطقة الخليج.

وتصدر سهم أنابيب السعودية الارتفاعات بنسبة 2.74 بالمائة، وتلاه سهم بدجت بنسبة 1.89 بالمائة، كما ارتفع سهم مهارة بنحو 1.63 بالمائة، ثم صادرات بنسبة 1.45 بالمائة.

وتراجعت أسهم 178 سهماً تصدرهم ملكية ريت بنسبة 4.67 بالمائة، وأسمنت أم القرى بنسبة 3.77 بالمائة.

وفي تلك الأثناء جرى التعامل على 1.520 مليار ريال من خلال 64.119 مليون سهم موزعة على 57.256 ألف صفقة.

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