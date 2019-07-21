تعرف على جدول رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج

الرياض – مباشر: كشف الحساب الرسمي لقطار الحرمين السريع بالمملكة العربية السعودية عن جدول مواعيد الرحلات خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وذكر الحساب الرسمي لقطار الحرمين على "تويتر" اليوم الأحد، أن جدول رحلات موسم الحج يبدأ من 28 يوليو/ تموز الجاري وحتى 10 أغسطس/ أب، وخلال الفترة من 12 أغسطس/ أب المقبل وحتى 17 أغسطس/ أب من الشهر ذاته.

وأوضح الحساب الرسمي، أنه سيتم تشغيل 5 رحلات يومية خلال 4 أيام؛ هي: الخميس والجمعة والسبت والأحد.

وتنطلق أولى الرحلات يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحا بتوقيت السعودية من محطة مكة المكرمة مرورا بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ووصولا لمحطة المدينة المنورة في تمام الساعة 11:05 صباحا بتوقيت المملكة.

ويزداد عدد الرحلات إلى 6 رحلات خلال يومي الاثنين والأربعاء؛ بإضافة رحلة بتوقيت 21:45 بتوقيت السعودية يوم الاثنين لتصل المدينة بحلول الساعة 00:50 بعد منتصف الليل.

وفي يوم الأربعاء، ستتم إضافة رحلة لتقوم الساعة 6:15 صباحا من مكة، وصولا للمدينة بحلول الساعة 9:20 بتوقيت المملكة.

وأشار جدول الرحلات لقطار الحرمين السريع، إلى أن المرحلة الثانية من خطة نقل الحجاج خلال موسم حج هذا العام في الفترة من 12 أغسطس/ أب 2019 وحتى 17 أغسطس/ أب من الشهر ذاته تتضمن قيام 5 رحلات يومية خلال أيام الاثنين والجمعة والسبت.

وسيتم تشغيل 3 رحلات يوم الثلاثاء، و4 رحلات يوم الأربعاء، و5 رحلات يوم الخميس.

ويستغرق قطار الحرمين السريع 21 دقيقة بين محطتي مكة وجدة، ومن جدة إلى مطار الملك عبد العزيز 14 دقيقة، ومن المطار إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 36 دقيقة، ومن مدينة الملك عبد الله حتى يصل إلى المدينة يستغرق 61 دقيقة.

ويختصر وقت السفر إلى من مكة إلى المدينة لساعتين و15 دقيقة مقارنة بأكثر من 4 ساعات بالسيارة.

ومن المتوقع أن ينقل قطار الحرمين السريع 60 مليون مسافر سنويًا.

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