شركة أبحاث: نتائج "ينساب" دون المتوقع.. و74 ريالاً مستهدف السهم

الرياض- مباشر: قالت "الأهلي كابيتال" إن عائدات شركة "ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" إن أرباح "ينساب" في الربع الثاني من 2019 جاءت أقل من المتوقع، بصافي دخل 316 مليون ريال، بتراجع 61.5 بالمائة، على أساس سنوي، بالمقارنة مع أبحاث الأهلي كابيتال عند 402 مليون ريال، وتوقعات المحللين عند 401 مليون ريال.

وحددت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الأحد، مستهدف سهم "ينساب" عند مستوى 74 ريال، مع توصية بالحياد على السهم، متوقعة أن يؤدي الضعف في أسعار المنتجات إلى تعويض تأثير تحسين الكفاءة.

وبلغت أرباح "ينساب" 316.1 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 820.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 61.49 بالمائة.

وأوضحت شركة الأبحاث أن "ينساب" أعلنت عن توزيع نقدي قدره 1.75 ريال للسهم في النصف الأول من العام الجاري، وجاءت أقل من تقديراتها البالغة ريالين للسهم.

وفي مايو الماضي، قرر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019م، بقيمة 984.38 مليون ريال، بواقع 1.75 ريال للسهم، مشيرة إلى أنه سيتم بدء صرف الأرباح بتاريخ 16 يوليو / تموز المقبل.

وقالت الأهلي كابيتال، إن الشركة سجلت ارتفاعاً في الهوامش الإجمالية 26.3 بالمائة مقابل توقعات بـ 30 بالمائة.

وأوضحت أنه على الرغم من أن العائدات كانت متوافقة مع تقديراتها، إلا أن الضعف يعزى أساسًا إلى انخفاض هوامش الربح عن المتوقع وزيادة رأس المال الأجنبي.

وتوقعت الراجحي المالية أن تؤدي توسعات شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، في عملياتها التشغيلية، إلى زيادة أرباحها بنحو 4 بالمائة في عام 2019، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تنخفض أرباح الشركة جزئيا نتيجة انخفاض إنتاج البولي اثيلين نظرا لعدم وجود فائض في اللقيم.

وتراجع أداء السهم اليوم بنسبة 2.69 بالمائة الى مستوى 57.90 ريال بالتداول على 569.178 ألف سهم وبقيمة 32.956 مليون ريال.

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