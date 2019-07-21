"منشآت" السعودية: 13 ألف شركة تستفيد من مبادرة "استرداد"

الرياض ـ مباشر: قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أن عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة الإقراض غير المباشر حتى الآن بلغ 739 منشأة، حصلت على تمويل بقيمة 706 ملايين ريال.

وأضاف صالح الرشيد في حوار لـ"عكاظ"، نشرته اليوم الأحد، أن (منشآت) أطلقت مبادرات وبرامج وخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية (استرداد)، التي استفادت منها 12.66 ألف شركة، بإجمالي 300 مليون ريال.

وتابع: "من هذه الخدمات إصدار تسع تأشيرات فورية لملاك المنشآت المتفرغين للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيس لمدة عام من التسجيل ببرنامج نطاقات، وإصدار التأشيرات التعويضية".

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات مركز دعم المنشآت بلغ 6.26 ألف مستفيد ومستفيدة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتمثل في خدمة دعم الأعمال، الإرشاد، التدريب، والاستشارات.

كما أكد على أنه سيكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور كبير في تنمية الاقتصاد المحلي، وخلق قيمة مضافة، إذ تبلغ نسبة تلك المنشآت أكثر من 90 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت في المملكة.

وقال إن "منشآت" تعمل على مراجعة الأنظمة وتطويرها، ودعم الجهات الممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنح حوافز تنظيمية لتشجيع الشركات الناشئة.

وأضاف أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأهمية كبرى محلياً، مشيرا إلى أن رؤية 2030 تتضمن التركيز على هذا القطاع، لما له من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال قدرته على توليد الوظائف وزيادة مصادر الدخل وتنويعها

كما نوه إلى أنه لتسهيل الوصول إلى التمويل، أطلقت "منشآت" عددا من المبادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، أولاها مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، إضافة إلى برنامج كفالة.

وقال: "تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت، وسيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها".

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