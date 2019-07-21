هبوط جماعي لأسهم الاتصالات بالسوق السعودي بعد فرض غرامات

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: شهدت أسهم قطاع الاتصالات بسوق الأسهم السعودية- تداول، هبوطا جماعية خلال جلسة اليوم الأحد، تزامنا مع قرارات هيئة الاتصالات بالمملكة بفرض غرامات مالية على 3 شركات مدرجة بالقطاع.

وسجل القطاع خسائر ملحوظة بلغت نسبتها 2.25 بالمائة، بحلول الساعة 11:28 بتوقيت السعودية، ليأتي بالمرتبة الرابعة للقطاعات المتراجعة بالسوق.

وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت، عدداً من القرارات عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت 18مليون ريال، بحق ثلاث شركات اتصالات تقدم خدماتها بالمملكة.

وتضمنت قائمة الشركات المخالفة كل من شركة الاتصالات السعودية (الاتصالات)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).

وتصدر سهم اتحاد الاتصالات "موبايلي" الخسائر، بعد هبوطه 3.5 بالمائة، ليفقد 0.91 ريالا من قيمته ويتراجع لمستوى 24.96 ريالا.

وتراجع سهم الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" بنسبة 2 بالمائة ليخسر 0.28 ريالا من قيمته ويتراجع لمستوى 13.72 ريالا.

وهبط سهم شركة الاتصالات السعودية في تلك اللحظات بنسبة 1.98 بالمائة ليهبط إلى مستوى 109 ريال.

وبلغت قيم التداول على القطاع في هذه الأثناء 112.78 مليون ريال، من خلال التداول على 4.75 مليون سهم.

وسجل المؤشر العام للسوق- تاسي تراجعا نسبته 1.22 بالمائة، في تلك اللحظات ليهبط لمستوى 8923.42 نقطة، بعد خسائر بلغت 110.41 نقطة.

وتوقع محللون لـ"مباشر"، حدوث تذبذب في الأسواق الخليجية خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة إثارة مخاوف المستثمرين بشأن تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع إيران.

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