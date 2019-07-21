بالتفاصيل..أسعار السلع الغذائية والفاكهة بالسعودية خلال يونيو

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: شهدت أسعار السلع الغذائية والفاكهة والمشروبات بالمملكة العربية السعودية تباينا خلال شهر يونيو/ حزيران 2019؛ وسط ارتفاع 46 سلعة، مقابل تراجع 43.

ووفقا لبيانات رسمية، صادرة اليوم الأحد عن هيئة الإحصاء اطلع عليها "مباشر"، شهدت أسعار الأرز واللحوم والأسماك تباينا، مقابل تباين أغلب أنواع الفاكهة والخضار.

وسجلت أسعار الأرز تباينا بالأسعار؛ وسط تراجع سعر الأرز البسمتي الأبيض الهندي 0.44 بالمائة لمستوى 83.83 ريالا لوزن 10 كيلو جرامات، مقابل ارتفاع سعر الأرز المزة الهندي 0.9 بالمائة عند 69.98 ريالا للوزن ذاته.

وبالمثل، تباينت أسعار اللحوم والتي شهدت ارتفاع اللحوم الجملي الطازجة بنسبة 3.2 بالمائة خلال يونيو/ حزيران على أساس سنوي لمستوى 39.75 ريالا للكيلو الواحد، وارتفاع سعر اللحوم الضأن الطازجة 1.99 بالمائة لـ 48.5 ريال للكيلو، مقابل تراجع اللحوم البقري الطازجة بنحو 1.3 بالمائة لمستوى 37.43 ريالا في الكيلو.

وعلى جانب أسعار الأسماك، شهدت ارتفاع كلا من سعر السمك الطازج (كنعد) والهامور بنسبة 4.96 بالمائة و1.88 بالمائة على التوالي لمستوى 54.64 ريالا و44.43 ريالا للكيلو الواحد، فيما تراجع سعر السمك الروبيان المقشر الطازج 0.7 بالمائة لمستوى 76.51 ريالا.

وشهدت الزيوت ارتفاعا لنوعي الزيت الزيتون المستورد (500 ملل) والنباتي للقلي (1.8 لتر) بنحو 3.9 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي لمستوى 17.8 ريالا و15.19 ريالا على التوالي.

وانخفض سعر الزيت الذرة للطهي 3.5 بالمائة مقارنة بشهر يونيو/ حزيران من عام 2018 لسعر 20.99 ريالا لسعة 1.8 لتر.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الدجاج بشكل جماعي؛ وجاء على رأسها الدجاج المجمد المستورد بنسبة 7.5 بالمائة لمستوى 12.42 ريالا، لوزن 900 جراما.

وزاد سعر الدجاج المجمد المحلي بنسبة 2.6 بالمائة والدجاج المحلي الطازج بنحو 1.6 بالمائة، لمستوى 12.07 ريالا و13.29 ريالا لوزن 900 جراما.

وتراجع سعر السكر الناعم بأكثر من 7 بالمائة في الشهر الماضي لمستوى 27.58 ريالا لوزن 10 كيلوجرامات.

وسجلت أغلب أنواع الفاكهة تراجعا؛ وجاء رأسها التين المحلي بنسبة 10.6 بالمائة لمستوى 14.91 ريالا للكيلو الواحد، واليوسفي الباكستاني بنحو 10.5 بالمائة لمستوى 6.17 ريالا، والرمان الهندي بـ 10.4 بالمائة لمستوى 12.98 ريالا.

وبالنسبة لأسعار الخضار، سجلت تباينا خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي؛ وغلب التراجع على معظمها بمقدمة الخيار المحلي بانخفاض نسبته 6.7 بالمائة لسعر 4.64 ريالا للكيلو، والعدس بـ 6.65 بالمائة لمستوى 8.36 ريالا للكيلو، والفاصوليا الخضراء بنحو 6.5 بالمائة لمستوى 10.33 ريالا للكيلو الواحد.

وشهدت الطماطم ارتفاعا نسبته 4.76 بالمائة للمستوردة ليصل سعر الكيلو 5.26 ريالا، والطماطم المحلية ارتفعت بنحو 4.7 بالمائة خلال يونيو/ حزيران على أساس سنوي للكيلو ليبلغ سعرها 5.19 ريالا.

وخلال شهر مايو/ أيار 2019، سجلت أسعار أغلب السلع الغذائية بالمملكة ارتفاعا؛ وسط زيادة أسعار الدجاج والأسماك والطماطم، مقابل تراجع الثوم وتباين أسعار اللحوم الحمراء والأرز والزيوت.

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