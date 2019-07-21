وزارة الصحة السعودية تُطلق برنامج "مستشارك الصحي في الحج "

الرياض- مباشر: تبدأ وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تنفيذ برنامج "مستشارك الصحي في الحج "، الذي يأتي تماشيًا مع حرص الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين وتزويدهم بالنصائح والإرشادات الطبية.

ويستضيف البرنامج، وفقا لبيان من الوزارة عدداً من الاستشاريين والمختصين في مختلف التخصصات الطبية وبشكل يومي لمدة أسبوع، وذلك للرد على جميع الاتصالات والإجابة عن استفسارات الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.

وتتضمن الخدمة تزويد المتصلين بمعلومات عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى معلومات إرشادية صحية قبل وأثناء وبعد تأدية فريضة الحج.

ترشيحات:

السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتعزيز أمن المنطقة

مسؤول: الإعلان عن منشآت رياضية عالمية في نيوم السعودية لاحقاً

السعودية تستقبل 515 ألف حاج منذ بداية الموسم الجاري

الزكاة والدخل السعودية تدعو لتقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية يوليو

قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باتجاه "أبها" السعودية