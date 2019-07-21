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وزارة الصحة السعودية تُطلق برنامج "مستشارك الصحي في الحج "

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وزارة الصحة السعودية تُطلق برنامج "مستشارك الصحي في الحج " وزارة الصحة السعودية تُطلق برنامج "مستشارك الصحي في الحج "

الرياض- مباشر: تبدأ وزارة الصحة اليوم الأحد تنفيذ برنامج "مستشارك الصحي في الحج "، الذي يأتي تماشيًا مع حرص الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين وتزويدهم بالنصائح والإرشادات الطبية.

ويستضيف البرنامج، وفقا لبيان من الوزارة عدداً من الاستشاريين والمختصين في مختلف التخصصات الطبية وبشكل يومي لمدة أسبوع، وذلك للرد على جميع الاتصالات والإجابة عن استفسارات الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.

وتتضمن الخدمة تزويد المتصلين بمعلومات عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى معلومات إرشادية صحية قبل وأثناء وبعد تأدية فريضة الحج.

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