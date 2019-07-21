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سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات الأحد بالمنطقة الحمراء

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سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات الأحد بالمنطقة الحمراء سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات الأحد بالمنطقة الحمراء

الرياض- مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع على تراجع متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام لسوق الأسهم"تاسي" تراجعاً بنحو 0.70 بالمائة الى مستوى 8970.17 نقطة ليفقد 63.76 نقطة، بعد التداول على 15.9 مليون سهم وبقيمة 369.8 مليون ريال موزعة على 13.908 ألف صفقة.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.11 بالمائة، كما تراجع  قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.30 بالمائة، وانخفض  قطاع البنوك بنسبة 0.5 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، اقتصرت المكاسب على 6 أسهم تصدرها أنابيب بنسبة 2.21 بالمائة، تلاه "صادرات" بنسبة 1.97 بالمائة.

وفي المقابل، شملت الخسائر 168 سهما تصدرها أسمنت أم القرى بنسبة 4.15 بالمائة.

وتصدر التداولات سهم موبايلي بنحو 43.357 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من حيث حجم التداول ليصل الى 1.844 مليون سهم.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي قد أنهى تعاملات جلسة الخميس الماضي على تراجع بعد ارتفاع استمر لـ8 جلسات على التوالي بنسبة 0.46 بالمائة ليفقد 41.72 نقطة ليقفل عند مستوى 9033.83 نقطة.

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