تابعة لـ"معادن" توقع عقدا بـ2.27 مليار ريال لإنشاء مصنع

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توقيع شركة "معادن للذهب ومعادن الأساس"، المملوكة لها بالكامل، عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو، لإنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن قيمة العقد 2.27 مليار ريال، بما يعادل 606 مليون دولا أمريكي.

وأشارت إلى أن العقد يشمل القيام بأعمال الهندسة التفصيلية، والمشتريات، والإنشاءات، وأعمال تجهيز ما قبل التشغيل، والمساعدة على التشغيل، مع خدمات التدريب والمساندة لكوادر التشغيل والصيانة لمشروع منصورة ومسره لإنتاج الذهب.

كما نوهت الشركة إلى أن مده العقد 36 شهرا بدءا من 15 مايو / أيار 2019م.

وقالت إنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من السنة المالية 2022م، وذلك عند بداية التشغيل التجريبي للمشروع.

وأوضحت أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 3.3 مليار ريال، بما يعادل 880 مليون دولار أمريكي.

وبينت أن متوسط إنتاج منجمي منصورة ومسرة حوالي 250 ألف أونصة سنوياً خلال عمر المنجم والذي يبلغ 12 عاماً.

وتوقعت الشركة أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثاني من العام 2022م.

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