تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن ) عن توقيع شركتها التابعة شركة معادن للذهب ومعادن الأساس عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو لغرض إنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.

بند توضيح تاريخ اعلان الترسية 1440-08-25 الموافق 2019-04-30 موضوع العقد عقد هندسة ومشتريات لإنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب تاريخ توقيع العقد 1440-11-16 الموافق 2019-07-19 قيمة العقد 2,272.5 مليون ريال سعودي ( بما يعادل 606 مليون دولا أمريكي). تفاصيل العقد القيام بأعمال الهندسة التفصيلية، والمشتريات، والإنشاءات، وأعمال تجهيز ما قبل التشغيل، والمساعدة على التشغيل (تسليم مفتاح)، مع خدمات التدريب والمساندة لكوادر التشغيل والصيانة لمشروع منصورة ومسره لإنتاج الذهب. مده العقد 36 شهر من تاريخ 15 مايو 2019م الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من السنة المالية 2022م، وذلك عند بداية التشغيل التجريبي للمشروع. أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية الجدير بالذكر بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 3.300 مليون ريال سعودي (بما يعادل 880 مليون دولار أمريكي).

ويبلغ متوسط إنتاج منجمي منصورة ومسرة حوالي 250.000 أونصة سنوياً خلال عمر المنجم والذي يبلغ 12 عاماً.

وسيبدأ العمل في إنشاء المصنع من تاريخ توقيع عقد الإنشاء.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثاني من العام المالي 2022م.

وستعلن الشركة عن تفاصيل تمويل المشروع والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالمشروع في حينه إن شاء الله.

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