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"البلاد" يقرر توزيع 40 هللة للسهم عن النصف الأول

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"البلاد" يقرر توزيع 40 هللة للسهم عن النصف الأول "البلاد" يقرر توزيع 40 هللة للسهم عن النصف الأول

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة بنك البلاد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بواقع 0.4 ريال (40 هللة) للسهم، تمثل 4 بالمائة من القيمة الاسمية.

وأوضح البنك في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه سيتم بدء صرف الأرباح اعتبارا من 8  أغسطس / آب المقبل.

وأشار إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 25 يوليو / تموز الجاري، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوه إلى أن قيمة التوزيعات 300 مليون ريال، يتم توزيعها على 450 مليون سهم.

وبين أن التوزيعات النقدية التي سيتم تحويلها إلى المستثمرين الأجانب غير المقيمين ستكون خاضعة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 بالمائة.

وارتفعت أرباح المصرف خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 23.58 بالمائة إلى 316.5 مليون ريال، مقابل 256.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنى السهم تعاملات الخميس الماضي عن مستوى 30.05 ريال بارتفاع نسبته 0.84 بالمائة.

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