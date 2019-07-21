سيارات التأجير تصعد بأرباح "بدجت السعودية" 6.5% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" 6.48 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 5.79 بالمائة بالنصف الأول.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 43.48 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 40.83 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى التحسن في نسبة تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل، إلى جانب زيادة معدل صافي الربح المحقق من بيع السيارات المستعملة.

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفعت صافي الأرباح إلى 85.08 مليون ريال، مقابل 80.42 مليون ريال للنصف الأول من 2018.

وارتفعت أرباح الشركة نحو 5 بالمائة في الربع الأول من 2019، إلى 41.6 مليون ريال، مقابل 39.6 مليون للربع الأول من العام السابق.

نتائج أرباح الشركات

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