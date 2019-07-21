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"الراجحي" يقرر توزيع 1.5 ريال للسهم بداية أغسطس المقبل

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"الراجحي" يقرر توزيع 1.5 ريال للسهم بداية أغسطس المقبل "الراجحي" يقرر توزيع 1.5 ريال للسهم بداية أغسطس المقبل

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بواقع 1.5 ريال للسهم، تمثل 15 بالمائة من القيمة الاسمية.

وأوضح المصرف في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه سيتم بدء صرف الأرباح اعتباراً من بداية شهر أغسطس/آب المقبل.

وأشار إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 24 يوليو/تموز الجاري، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوه بـأن قيمة التوزيعات 3.75 مليار ريال، يتم توزيعها على 2.5 مليار سهم.

وبين أن التوزيعات النقدية التي سيتم تحويلها إلى المستثمرين الأجانب غير المقيمين ستكون خاضعة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 بالمائة.

وارتفعت أرباح المصرف خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 21.1 بالمائة إلى 2.89 مليار ريال، مقارنة بـأرباح قيمتها 2.38 مليار ريال في الربع الأول من 2018.

وأنهى السهم تعاملات الخميس الماضي عن مستوى 71 ريالاً بتراجع نسبته 0.7 بالمائة.

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