اعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود السبب في ارتفاع صافي الربح إلى:

التحسن في نسبة تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل وأيضا الزيادة في معدل صافي الربح المحقق من بيع السيارات المستعملة.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب في ارتفاع صافي الربح إلى:

الزيادة في معدل صافي الربح المحقق من بيع السيارات المستعملة وذلك نتيجة تحقيق تحسن في جودة ونوعية السيارات المباعة وتطبيق إستراتيجية جديدة متطورة لبيع السيارات للمؤسسات والشركات والأفراد.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود السبب في ارتفاع صافي الربح إلى:

التحسن في نسبة تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل وأيضا الزيادة في معدل صافي الربح المحقق من بيع السيارات المستعملة.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.