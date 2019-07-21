يعلن مصرف الراجحي عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019.

نود أن نلفت انتباه السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم ستكون خاضعة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضربيه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وحرصاً على حقوق مساهمي المصرف الكرام الذين لم يستلموا أرباح الفترات السابقة، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع المصرف عبر الرابط :

https://www.alrajhibank.com.sa/ar/investor-relations/dividends/pages/search-by-shareholder.aspx

ويأمل المصرف من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع أمانة سجل المساهمين في المصرف عن طريق الهاتف رقم 8282515-011 أو الفاكس 2798190-011 ص.ب 28 الرياض 11411

البريد الالكتروني : Shareholders@alrajhibank.com.sa

وذلك بهدف مطابقة البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الأرباح.

والله ولي التوفيق.