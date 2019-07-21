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يعلن بنك البلاد عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019م

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يعلن بنك البلاد عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019م يعلن بنك البلاد عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019م
بند توضيح تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-15 الموافق 2019-07-18 اجمالي المبلغ الموزع 300,000,000 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 750,000,000 حصة السهم من التوزيع 0.4 ريال بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 4 تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية تداول يوم 22-11-1440هـ الموافق 25-07-2019م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع 1440-12-7هـ الموافق 8-8-2019م معلومات اضافية نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

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