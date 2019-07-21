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شاهد : تعيينات " مباشرة " من رئاسة الوزراء والزوايدة والرقب يهاجمان رئيس ديوان الخدمة
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الاثنين 22 يوليو 2019 07:58 مساءً
الأردن : نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في البحر الميت
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الاثنين 22 يوليو 2019 07:58 مساءً
مغادرة الفوج الأول من الحجاج الأردنيين 30 الحالي
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الاثنين 22 يوليو 2019 07:58 مساءً
مايكروسوفت تدفع 25 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية
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الاثنين 22 يوليو 2019 07:54 مساءً
بمشاركة إماراتية.. إنطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك
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الاثنين 22 يوليو 2019 07:54 مساءً
مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع
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الاثنين 22 يوليو 2019 07:53 مساءً
موسكو تنفي مشاركة قوات روسية برية بعمليات إدلب
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الاثنين 22 يوليو 2019 07:44 مساءً
مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب
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الاثنين 22 يوليو 2019 07:39 مساءً
تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات
-
الاثنين 22 يوليو 2019 07:39 مساءً
أكلة بيتي مع مروة الشافعي الحلقة الكاملة يوم 22 يوليو
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الاثنين 22 يوليو 2019 07:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
محمود أبو الرجال يوضح رأي حكام الفيديو في ركلة جزاء تونس التي ألغيت أمام السنغال
فيديو
ON Sport
الأحد 21 يوليو 2019 12:07 صباحاً
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الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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