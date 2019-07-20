أخبار عاجلة

مايكروسوفت تدفع 25 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية -
بمشاركة إماراتية.. إنطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك -
مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع -
موسكو تنفي مشاركة قوات روسية برية بعمليات إدلب -
مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب -
تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات -
أكلة بيتي مع مروة الشافعي الحلقة الكاملة يوم 22 يوليو -
الصين المستفيد الوحيد من الحرب التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية -
خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس -
انتظرونا الجمعة 2 أغسطس 2019.. الجولة الثالثة من بطولة REV IT UP Speed Test 2019 على أون سبورت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الكويت تعاقب 59 رجلا وامرأة بسحب الجنسية منهم

Google+ Print

ونشرت الصحيفة الرسمية "الكويت اليوم"، قرارات للجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

YouTube.com

وجاء في القرارات "سحب الجنسية الكويتية من 59 رجلا وامرأة وفقا للمواد 9 و10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له".

وتنص المادة التاسعة من القانون المذكور، على أن إسقاط الجنسية الكويتية عن الزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي لا يتم عند انتهاء عقد الزواج، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

فيما تنص المادة العاشرة على أن المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية، إلا إذا حصلت على جنسية زوجها بناء على طلبها.

أما المادة الـ11 من قانون الجنسية الكويتية، فتنص على أن الكويتي يفقد جنسيته في حال تجنس مختارا بجنسية أجنبية، دون أن تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، طالما لم تحصل هي الأخرى على جنسية زوجها الأجنبية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع

مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع

مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب

مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب

تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات

تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات

خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس

خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس