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مسؤول: الإعلان عن منشآت رياضية عالمية في نيوم السعودية لاحقاً

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مسؤول: الإعلان عن منشآت رياضية عالمية في نيوم السعودية لاحقاً مسؤول: الإعلان عن منشآت رياضية عالمية في نيوم السعودية لاحقاً

الرياض – مباشر: كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم ، أن مشروع نيوم سيحتوي على منشآت رياضية عالمية سيتم الإعلان عنها لاحقاً .

وقدم المهندس نظمي النصر، شكره وتقديره للحضور الإعلامي السعودي لتغطية أحداث البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية المقامة للمرة الأولى على ساحل نيوم الذي تمتد مساحته 450 كيلومتراً.

كانت البطولة انعقدت بمشاركة ستة منتخبات هي السعودية "المستضيف" وإنجلترا والصين والإمارات وعمان ومصر.

وقال المهندس نظمي النصر: "لدينا في نيوم برامج للأحداث الرياضية العالمية على مدى الـ 9 أشهر القادمة مع التزامنا بمشاركة الفرق السعودية "، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد رئيس نيوم السعودية، أن قطاع الرياضة يعد أحد القطاعات الأساسية في مشروع نيوم.

وأوضح أن مشروع نيوم متعاون مع كافة الاتحادات الرياضية في المملكة للاستفادة من أصحاب الاختصاص بالتعاون والشراكة معهم، مؤكداً أن نيوم ستكون واجهة للمملكة والعالم ونتطلع أن تكون النافذة التي يتعاون من خلالها الاتحادات الرياضية معًا.

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