شراكة بين 3 جهات لإدارة وتدوير نفايات الرياض

الرياض – مباشر: أثمرت الجهود المشتركة بين وزارتي البيئة والشؤون البلدية والقروية، بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين أمانة منطقة الرياض والمركز الوطني لإدارة النفايات، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدويرها بمدينة الرياض.

وستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت الوكالة بأن أبرز أهداف الاستراتيجية تتمثل في إعادة تدوير 81 بالمائة من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، الذي يبلغ 3.4 مليون طن سنوياً، و47 باالمائة من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغة نحو 5 مليون طن سنوياً، ورفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء والشوارع التي يقدر حجمها بـ 20 مليون طن.

وستقوم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في الاستثمار لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.

وتجدر الإشارة إلى ما حققه النموذج التجريبي لمبادرة "حي بلا حاويات" التي نفذتها أمانة منطقة الرياض في بعض أحياء المدينة من أثر ملموس منذ انطلاقتها العام الماضي.

وكانت الأمانة قد عملت على استكمال المبادرة من خلال برنامج الفرز من المصدر، الذي يعد أحد أهم البرامج التي تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية مع المركز الوطني للنفايات إلى تعميمه على كافة أحياء المملكة، لتحقيق استدامة بيئية، عبر رفع كفاءة إدارة النفايات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، وبما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتعظيم الاستفادة من النفايات.

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