الأردن الرابع عربيا على مؤشر كلفة المعيشة لمنتصف 2019

جى بي سي نيوز :- وضع تقرير عالمي متخصصه، الأردن في المرتبة الرابعة عربيا على مؤشر كلفة المعيشة العالمي لمنتصف العام الجاري. وبحسب المؤشر الصادر عن موقع نامبيو للإحصاءات، فقد جاءت الأردن بالمرتبة 43 عالميا، والخامس عربيا بعد كل من قطر، لبنان والبحرين.

ويقيس المؤشر، أسعار الإيجار والسلع وأسعار المطاعم والقدرة الشرائية المحلية في كل دولة.

وعربيا جاء ترتيب كلف المعيشة، حيث تصدرت الأمارات المؤشر، تلتها قطر، البحرين، الأردن، فلسطين، الكويت، السعودية، عُمان، العراق، المغرب، مصر، تونس وسوريا. وعالميا تصدرت جزر الكايمن دول العالم بكلفة المعيشة لمنتصف العام الجاري، تلتها برمودا ثانيا، في حين جاءت سويسرا بالمرتبة الثالثة عالميا.

وعلى ذات الصعيد، قالت دائرة الإحصاءات العامة ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك للنصف الأول من هذا العام ارتفع بمعدل 5ر0 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت بهذا الارتفاع، مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 37ر0 نقطة مئوية، والإيجارات بمقدار 35ر0 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 26ر0 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 10ر0 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 05ر0 نقطة مئوية.

وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 28.0 نقطة مئوية، والألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 16.0 نقطة مئوية، والنقل بمقدار 15.0 نقطة مئوية والتبغ والسجائر بمقدار 06.0 نقطة مئوية.