التحالف الدولي يكبد "داعش" خسائر بشرية في العراق

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيانين منفصلين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، مقتل ٣ إرهابيين، وتدمير وكرا لهم، "غرب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود مع السورية، بضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي.

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وأكدت الخلية، أن الضربتين، نفذتا، بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى، في البعاج، غربي الموصل، مركز المحافظة، شمال البلاد.

وأفادت الخلية، أيضا بمقتل ثلاثة إرهابيين داخل وكر لهم استهدفه طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، في "وادي الكرحة"، بمحافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

ونوهت الخلية، أن العملية نفذت استناداً لمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات.

وكشفت الخلية، عن عثور القوات المنفذة للواجب بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية في "وادي أبو خناجر"، في كركوك، على "بندقيتين نوع كلاشينكوف، و5 رمانات يدوية، و5 أجهزة موبايل معد للعبوات، وجعبتين، وبطاريتين للعبوات، وصاعقين ومتر واحد من فتيل التفجير.

واختتمت خلية الإعلام الأمني العراقي، بضبط القوات الأمنية، عتاد كلاشينكوف، مع مخازن مختلفة"، منوهة إلى التعامل مع المواد المضبوطة، تم أصوليا.

ونفذ طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، أمس الأول الخميس، 18 يوليو الجاري، ضربة جوية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين، وتدمير وكر كانوا بداخله جنوب بحيرة سنيسلة، التابعة لقضاء البعاج، على الحدود العراقية- السورية.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".