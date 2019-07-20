رئيس هيئة الرياضة السعودية: 2.5 مليار ريال دعماً للأندية..الموسم المقبل

الرياض – مباشر: قال رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخبره بأن دعم الرياضة سيكون مثل السابق وأكثر وفق حوكمة تسهم في تنظيم العمل الإداري والمالي وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال إعلان استراتيجية دعم الأندية بالمملكة، أن إجمالي دعم الأندية الرياضية للموسم المقبل سيكون 2.5 مليار ريال.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة في فيديو بثته القناة الرياضية الأولي للمملكة "ksa sports 1": "إنني لا أستغرب هذا التوجه من سموه الكريم فمن دون هذا الدعم رياضتنا ليس لها وجود أو حضور أو مستقبل".

ونوه رئيس الهيئة بحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الاطلاع على أدق التفاصيل في استراتيجية دعم الرياضة.

ونشرت الهيئة تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قالت فيها إن استراتيجية دعم الأندية تشمل تحت مظلّتها آلية دعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والدرجتين الثانية والثالثة بقيمة 171 مليون ريال سعودي على النحو التالي:

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