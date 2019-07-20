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مقتل 3 مسلحين بغارتين لـ"التحالف الدولي" شمال غرب العراق

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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بـ "مقتل 3 إرهابيين وتدمير وكر لهم غرب بحيرة سنيسلة، التابعة لقضاء البعاج (شمال غرب العراق تابع لمحافظة الموصل) على الحدود مع سوريا، بضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي، بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".

© REUTERS / Stringer

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وعلى الرغم من ذلك تكرر فلول التنظيم بين فترة وأخرى استهداف مناطق فقدت السيطرة عليها خلال عمليات التحرير.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

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