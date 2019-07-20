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الخارجية: رد فعل بريطانيا على الأفعال الإيرانية سيكون "مدروساً وشديداً"

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مباشر: قال وزير الخارجية البريطاني، إن رد فعل المملكة المتحدة على الأفعال الإيرانية بمنطقة الخليج العربي "سيكون مدروساً لكن شديداً".

وأشار الوزير البريطاني جيريمي هنت، إلى أن الأحداث في الخليج أمس الجمعة، تعطي مؤشرا واضحاً على أن إيران قد تختار سبيل الأفعال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار بعد احتجاز سلطات جبل طارق القانوني لشحنة نفط متجهة إلى سورية.

وقال وزير الخارجية البريطاني في منشور على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع "فيسبوك": "رد فعلنا سيكون مدروسا لكن شديدا. نحاول إيجاد حل لمسألة السفينة الإيرانية غريس 1، لكن سنضمن حتما سلامة ملاحة سفننا".

وذكرت الخارجية البريطانية أن الوزير هنت تحدث هاتفيا مع نظيره الإيراني، وأعرب له عن خيبة الأمل الكبيرة بأن بعد أن أكد ظريف السبت الماضي بأن إيران ترغب بتهدئة الوضع، فإن تصرفها كان على العكس تماما.

وأضافت أن وزير الخارجية قال لنظيره الإيراني: "لا بد وأن تكون هناك أفعال لا مجرد أقوال لإيجاد حل. وسوف نحمي ملاحة السفن البريطانية".

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