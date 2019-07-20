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وكالة: ناقلة نفط إيرانية تعود من السعودية إلى إيران

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ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصادر إيرانية أنه تم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي أصابها عطل فني قبل نحو شهرين ورست في ميناء جدة لإصلاحها.

© Sputnik . Said Tsarnaev

وبحسب الوكالة، تعود ملكية الناقلة "هابينيس 1" إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية وتم قطرها بسفينتي تصليح إيرانيتين باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية.

وأعلنت شركة النفط الإيرانية في بيان بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2019 عن "رسو ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة السعودي إثر تعرضها لخلل فني لدى إبحارها في البحر الأحمر".

وأشارت في البيان إلى أن الناقلة "كانت تبحر في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي، حيث تعرضت غرفة محركات السفينة لتسرب مياه، ما أدى لإعاقة حركتها ما استدعى تدخل لجنة الطوارئ بشركة النفط الوطنية واتخاذ التدابير اللازمة من قبل طاقم الناقلة الذي لم يصب أي من أفراده البالغ عددهم 26 شخصا بأذى".

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