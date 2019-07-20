"الاتصالات" السعودية تُغرّم 3 شركات بأكثر من 18 مليون ريال

الرياض – مباشر: أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالمملكة العربية السعودية عدداً من القرارات عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت 18مليون ريال، بحق ثلاث شركات اتصالات تقدم خدماتها بالمملكة.

وتضمنت قائمة الشركات المخالفة كل من شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة فرضت على شركة الاتصالات السعودية (STC) غرامات مالية بمبلغ (8.6 مليون ريال)، لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة، من ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات.

وأضافت أن (STC) لم تلتزم بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، كما لم تزود الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، واستخدام تردّدات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة فرضت على شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) غرامات مالية بمبلغ (6.4 مليون ريال)، لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة ومن ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات.

وأضافت الهيئة أن موبايلي لم تلتزم بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، ولم تزود الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.

وأضافت أن اللجنة فرضت على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) غرامات مالية بمبلغ (3.2 مليون ريال)، لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة ومن ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.

كانت الهيئة قد أصدرت -مؤخرًا- غرامات مالية بحق عدد من مقدمي الخدمة تجاوزت 38 مليون ريال.

ترشيحات

السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتعزيز أمن المنطقة

السعودية تستقبل 515 ألف حاج منذ بداية الموسم الجاري

إنفوجرافيك.. الخارجية توضح جهود الشراكة السعودية الأمريكية لحفظ الاستقرار

إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية "مسدار"