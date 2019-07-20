تحميل برنامج الفوتوشوب Photoshop 2019 مع التفعيل لمدى الحياة رابط ميديا فاير

يقدم موقع دليل مصر لزواره خدمة تحميل برنامج الفوتوشوب “Photoshop 2019” بالإضافة إلى التفعيل الخاص به، والذي سيمكن المستخدم من الانتفاع بالبرنامج مدى الحياة، هذا ويعتبر برنامج Photoshop أفضل برامج التعديل والتحرير على الصورPh والفيديوهات حيث يستخدمه الكثير من المصورين ومصممي الديكور وغيرهم حول العالم، ويمكنك عن طريق برنامج الفوتوشوب “Photoshop 2019” التعديل على الصور ومعالجتها بما لا يوثر على الجودة الأصلية للصورة بالإضافة إلى إماكنية حفظ الصورة النهائية على الجهاز بجميع الصيغ المختلفة حسب احتياجاتك.

هذا ويساعد البرنامج مصممي الجرافيك والمختصين بالدعاية والإعلان لما يمتاز به الفوتوشوب من أدوات تمكن من سهولة عمل التصاميم ودمج الصور مع النصوص وإضافة المؤثرات بالإضافة إلى إنشاء البنرات والشعارات التجارية.

مميزات برنامج الفوتوشوب Photoshop 2019

كما ذكرنا مسبقا يمتاز برنامج الفوتوشوب 2019 بعديد من المزايا التي تجعل مهمة مستخدمه سهلة مثل:

واجهة مستخدم جذابة ومتناسقة وسهلة الاستخدام

وجود الكثير من الاختصارات التي تساعد على إنجاز المطلوب

برمجة متقنة وتقنية عالية

إمكانية التعديل على مقاطع الفيديو وليس الصور فقط

تحميل برنامج الفوتوشوب Photoshop 2019

حجم البرنامج : 1.5 جيجا

إصدار عام: 2019

تحميل البرنامج: اضغط هنا

تحميل التفعيل: اضغط هنا

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