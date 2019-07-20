وكالة: إيران ترغم ناقلة نفط جزائرية على تغيير مسارها

مباشر: قالت وكالة الانباء الجزائرية، إن إيران أرغمت ناقلة نفط جزائرية على تغيير مسارها.

ومن جانبها أكدت الشركة الجزائریة للمحروقات "سوناطراك" الیوم السبت، أن قوات حرس الحدود البحریة الإیرانیة أرغمت ناقلة للنفط تابعة للشركة على تغییر مسارھا عند عبورھا مضیق ھرمز.

وأضافت الشركة لوكالة الأنباء الجزائرية، إن قوات حرس الحدود البحریة الإیرانیة أرغمت الناقلة على التوجه نحو المیاه الاقلیمیة الإیرانیة عند عبورھا المضیق أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن البحریة الإیرانیة للحرس الثوري الإیراني قامت باحتجاز ناقلة نفط بریطانیة في مضیق ھرمز، مؤكدة أن طھران لم تلتزم بقوانین الملاحة البحریة.

واعتبرت سوناطراك "ھذه الخطوة بمثابة بوادر أزمة جیوسیاسیة في الشرق الأوسط وستمتد تأثیراتھا على السوق النفطیة بدرجة مباشرة".

كانت وسائل إعلام ایرانیة نقلت عن الحرس الثوري الایراني قوله إنه احتجز أمس الجمعة ناقلتي نفط بریطانیتین إحداھما تدعى (میسدار) والأخرى (ستینا أمبیرو)، وتم الإفراج عن الأولى فیما لاتزال الثانیة محتجزة.

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