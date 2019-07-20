جوجل تتوصل إلى تسوية بشأن انتهاكات خصوصية الأطفال على يوتيوب

توصلت شركة جوجل إلى تسوية محتملة مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بملايين الدولارات بشأن انتهاك قوانين خصوصية الأطفال من خلال منصة الفيديو الخاصة بها يوتيوب.

وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقًا مع شركة جوجل بعد أن زعمت مجموعات المستهلكين ونشطاء الخصوصية أن الشركة فشلت في حماية مستخدمي يوتيوب الأصغر سناً من المحتوى غير اللائق وجمع معلوماتهم الشخصية بشكل غير قانوني.

وبموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، المعروف أيضًا باسم (COPPA)، فإنه يتعين على الشركات الحصول على موافقة الوالدين قبل جمع أنواع معينة من البيانات من أطفال تحت سن الثالثة عشر.

وتمت عملية التصويت على التسوية، والتي من المتوقع أن تكون بملايين الدولارات، على أسس حزبية، مع تأييد ثلاثة مفوضين جمهوريين، ومعارضة اثنين من الديمقراطيين.

ويجري الآن مراجعة الغرامة والشروط الواردة في الصفقة، والتي قد تتضمن قيودًا محتملة على الممارسات التجارية لموقع يوتيوب، من قبل وزارة العدل الأمريكية.

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وخفض في وقت سابق من هذا العام العديد من المعلنين الرئيسيين، بما في ذلك نستله؛ وديزني، الإنفاق على الإعلانات الرقمية ضمن موقع يوتيوب عقب اقتراحات بأن الموقع قد سهل شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال.

وظهرت المعلومات عن هذه التسوية من خلال تقرير لصحيفة الواشنطن بوست، وتأتي بعد أسبوع واحد فقط من موافقة لجنة التجارة الفيدرالية على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع فيسبوك بسبب انتهاكات الخصوصية.

وتأتي الغرامتان في وقت تتزايد فيه ردود الفعل العنيفة والعدام العام بين الهيئات التنظيمية والجمهور بشأن قوة شركات التكنولوجيا الكبرى وممارسات خصوصية البيانات الخاصة بها.

وأثار القائمون على الحملات مخاوف بشأن سلامة الأطفال تحت سن الثالثة عشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل سناب شات؛ وإنستاجرام، حيث يمكن أن يتعرضوا للمضايقة وكذلك المحتوى الضار.

وفرضت لجنة التجارة الفيدرالية هذا العام غرامة بقيمة 5.7 مليون دولار على تطبيق الفيديو الصيني (TikTok) بسبب جمعه معلومات شخصية من الأطفال بطريقة غير قانونية.