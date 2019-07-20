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قوات التحالف تستهدف 6 مواقع بمحافظة صنعاء التابعة للحوثيين

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قوات التحالف تستهدف 6 مواقع بمحافظة صنعاء التابعة للحوثيين قوات التحالف تستهدف 6 مواقع بمحافظة صنعاء التابعة للحوثيين

الرياض - مباشر: ذكرت قوات المشتركة، أنه تم استهداف وتدمير 5 مواقع دفاع جوي، وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء تابعة لجماعة الحوثيين الإرهابية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اليوم السبت، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية عسكرية لتدمير 5 مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأوضح العقيد المالكي، أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.

وأكد العقيد المالكي، التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديد مباشر لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين.

وتابع، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

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