السعودية تستقبل 515 ألف حاج منذ بداية الموسم الجاري

الرياض - مباشر: وصل عدد الحجاج الوافدين إلى المملكة العربية السعودية عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس، بلغ 515.02 ألف حاج.

وبلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة عن طريق الجو 503.12 ألف حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 7.04 ألف حاجاً , وعبر البحر 4.85 ألف حاجاً، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأفادت الوكالة، أن عدد الحجاج القادمين للمملكة زيادة بنحو 43 ألف حاج، مقارنة بعدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 9 في المئة.

وذكرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أمس، أن البلاد استقبلت أكثر من 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة".

وأفادت الوزارة في فيديو نشر، على موقعها للتواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن إحصائيان مبادرة "طريق مكة" خلال الفترة 1-15 ذي القعدة لعام 1440 هجرياً، أظهرت توافد 74.205 ألف حاج وحاجة إلى المملكة، عبر 185رحلة جوية.

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