شلمبرجير تتوقع تباطؤ طفرة إنتاج النفط الصخري

مباشر: تتوقع أكبر شركة تعمل في مجال خدمات حقول النفط بالعالم تباطؤ طفرة إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية، بعد الإفصاح عن نتائج أعمالها الفصلية.

وقال "بال كيبسجارد" الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير النفطية المنتهية فترة ولايته خلال مكالمة عبر الهاتف تعليقاً عن نتائج الأعمال الفصلية، أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن تشهد طفرة إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية تباطؤاً مع خفض شركات التنقيب والاستكشاف للإنفاق.

وأوضح أن الموجة الأخيرة من عمليات الاندماج والاستحواذ في الصناعة تسرع عملية الابتعاد عن النمو.

وذكر "كيبسجارد" أن الاندماج بين شركات الاستكشاف في أمريكا الشمالية يزيد من تعزيز التحول بعيداً عن تركيز النمو إلى الانضباط المالي.

وكانت شركة شلمبرجير قامت بتعيين "أوليفييه لو بوتش" كرئيس تنفيذي جديد اليوم.

وأضاف أن الإنفاق بين المنتجين في أمريكا الشمالية يؤكد توقعات الشركة بشأن انخفاض نسبته 10 بالمائة في الاستثمارات هذا العام على الرغم من أن الشركة تشهد زيادة في النشاط الدولي.

وقال كيبسجارد إن توقعات الطلب على النفط قد تراجعت بشكل طفيف بفعل مخاوف التجارةالعالمية والتوترات الجيوسياسية الحالية مستبعداً حدوث تغييرات في النظرة المستقبلية على المدى المتوسط.

وبالنسبة لجانب المعروض من الخام، قال: نحن نستمر في رؤية أن النفط الصخري الأمريكي هو مصدر نمو الإنتاج العالمي في المدى القريب إلى المتوسط.

وبحسب نتائج الأعمال الفصلية، فإن صافي أرباح شملمبرجير ارتفعت إلى 492 مليون دولار (أو 35 سنتاً للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في شهر يونيو/حزيران الماضي بعد أن كانت تبلغ 430 مليون دولار (31 سنتاً لكل سهم) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وباستبعاد البنود والمواد غير المتكررة، فإن نصيب السهم من الأرباح المعدلة تراجع إلى 35 سنتاً بدلاً من 43 سنتاً، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

وبالنسبة لإيرادات الشركة، فبلغت 8.27 مليار دولار في الربع الماضي لتكون أعلى توقعات المحللين البالغة 8.11 مليار دولار.